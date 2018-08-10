Работа в смартфоне. Мобильное приложение по поиску вакансий появилось в Нижегородской области 

фото pixabay.comРабота в смартфоне. Мобильное приложение по поиску вакансий появилось в Нижегородской областиМобильное приложение «Работа всем» для поиска вакансий появилось в Нижегородской области. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Приложение позволяет искать интересующие вакансии, получать персональные подборки о новых вакансиях, приглашения от работодателей на собеседования, информацию о ярмарках вакансий и много других опций.
«Работа всем» не требует регистрации и создания учетной записи, приложение интегрировано с порталом госуслуг. При входе в приложение необходимо выбрать регион из предложенного списка и указать учётные данные портала.
Как отметил руководитель управления Александр Силантьев, приложение максимально простое и удобное, а использование обширной базы данных позволяет ускорить поиск работы.
Мобильное приложение «Работа всем» разработано для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS и доступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store.