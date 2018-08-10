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«Фейсбук» закрыл страницу латышского легиона СС
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«Фейсбук» закрыл страницу латышского легиона СС 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Global Look Press
Администрация "Фейсбука" закрыла страницу, посвященную участникам Латышского добровольческого легиона СС. Группа, на которую было подписано 3300 человек, создали три года назад. Там публиковались соответствующие записи, архивные материалы и фото.
Как рассказал латвийскому изданию Delfi один из администраторов группы Марис Юрциньш, администраторы смогли спасти часть публикаций и направили уже жалобу администрации "Фейсбука", но ответа пока не получили.
По его словам, из задача заключалась "в популяризации темы легиона в Латвии". "Показать, что они не были никаким преступниками и фашистами", — говорит Юрциньш и добавляет: "Жаль, что многие не смогли этого оценить и закрыли группу".
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий.
СС (так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия) в ходе Нюрнбергского процесса были признаны преступными организациями.
Преступлением против человечности было признано и создание концлагерей, который организовывались, в том числе, СС. Однако каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников, напоминает РИА Новости.
Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.
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