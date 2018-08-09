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Новое перо S Pen удивляет своими возможностями
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Новое перо S Pen удивляет своими возможностями 

Android Insider 8 часов назад
Фото: Android Insider
Компания Samsung на презентации Galaxy Unpacked 2018 серьезным образом обновила перо S Pen.
Речь идет о поддержке Bluetooth Low-Energy (BLE). Теперь перо может не только рисовать, создавать заметки и взаимодействовать с экраном, но еще и управлять девайсом удаленно.
Например, с помощью S Pen можно на расстоянии делать групповые снимки. Можно даже листать слайды презентации. К слову, на презентации Unpacked 2018 использовали для переключения слайдов именно S Pen. Также пользователи смогут ставить видео на паузу и так далее.
Но и это еще не всё. Samsung предоставит разработчикам приложений SDK, с помощью которого можно будет использовать перо в сторонних приложениях. И это действительно круто.
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