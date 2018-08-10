В Windows 10 Enterprise появится песочница InPrivate Deskop

Технология виртуализации становится всё популярнее, и это неудивительно — запускать виртуальную машину на ПК или локальном сервере зачастую проще, чем арендовать мощности в дата-центре. И вот появилась информация, что Microsoft планирует реализовать в Windows 10 новую функцию.

Речь идёт о встроенной «песочнице» InPrivate Desktop. Это изолированная среда, которая позволит запускать подозрительные исполняемые файлы в отдельной виртуальной машине, чтобы не навредить основной системе.

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По сути, это будет аналог VMware Workstation и Oracle VirtualBox, только встроенный в «десятку». Виртуальная машина будет запускаться автоматически, когда пользователь открывает подозрительное приложение. При закрытии же все данные будут удаляться. Во всяком случае, это обещают разработчики.

Нововведение появится в Windows 10 Enterprise и будет ориентировано на корпоративную среду. На текущий момент известны следующие системные требования InPrivate Desktop:

Не менее 4 ГБ оперативной памяти;

5 ГБ свободного места на диске;

Двухъядерный процессор с поддержкой виртуализации;

Активированная в BIOS виртуализация процессора.

Сроки релиза пока не уточняются. Важно отметить, что название новой функции явно навеяно InPrivate в Microsoft Edge. Так там называется режим, аналогичный режиму «Инкогнито» в других браузерах.