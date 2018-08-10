Ещё
В Windows 10 Enterprise появится песочница InPrivate Deskop
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины

В Windows 10 Enterprise появится песочница InPrivate Deskop 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Технология виртуализации становится всё популярнее, и это неудивительно — запускать виртуальную машину на ПК или локальном сервере зачастую проще, чем арендовать мощности в дата-центре. И вот появилась информация, что Microsoft планирует реализовать в Windows 10 новую функцию.
Речь идёт о встроенной «песочнице» InPrivate Desktop. Это изолированная среда, которая позволит запускать подозрительные исполняемые файлы в отдельной виртуальной машине, чтобы не навредить основной системе.
скриншот
По сути, это будет аналог VMware Workstation и Oracle VirtualBox, только встроенный в «десятку». Виртуальная машина будет запускаться автоматически, когда пользователь открывает подозрительное приложение. При закрытии же все данные будут удаляться. Во всяком случае, это обещают разработчики.
Нововведение появится в Windows 10 Enterprise и будет ориентировано на корпоративную среду. На текущий момент известны следующие системные требования InPrivate Desktop:
Не менее 4 ГБ оперативной памяти;
5 ГБ свободного места на диске;
Двухъядерный процессор с поддержкой виртуализации;
Активированная в BIOS виртуализация процессора.
Сроки релиза пока не уточняются. Важно отметить, что название новой функции явно навеяно InPrivate в Microsoft Edge. Так там называется режим, аналогичный режиму «Инкогнито» в других браузерах.
Игромания.ру: последние новости
В Google Play появилась PUBG Mobile Lite для смартфонов среднего сегмента Google Maps теперь показывает Землю в виде сферы Российские специалисты научились деанонимизировать пользователей в Telegram
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране91
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
ООН выдвинула требования России из-за пыток
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма31
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение