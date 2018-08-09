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В Windows 10 Enterprise будет реализована песочница InPrivate Deskop
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В Windows 10 Enterprise будет реализована песочница InPrivate Deskop 

Anti-Malware.ru 6 часов назад
Фото: Anti-Malware.ru
На днях стало известно, что Microsoft планирует реализовать в Windows 10 новую функцию для декстопа, которая будет по возможностям походить на песочницу (изолированную среду). Функция получит имя «InPrivate Desktop», он позволит администраторам запускать подозрительные исполняемые файлы в защищенной изолированной программной среде.
Таким образом, «InPrivate Desktop» поможет защитить саму систему и ее файлы от внесения каких-либо изменений нежелательными или вредоносными программами.
В сущности, это будет встроенная и быстродействующая виртуальная машина, которая будет запускаться каждый раз, когда вы открываете приложение.
Нововведение будет ориентировано на Windows 10 Enterprise. На данный момент известны следующие системные требования «InPrivate Desktop»:
Не менее 4 Гб оперативной памяти;
5 Гб свободного места на диске;
Двухъядерный процессор;
Активированная в BIOS виртуализация процессора.
Сообщается, что установить «InPrivate Desktop» в будущем можно будет следующим образом:
Открыть Microsoft Store и перейти на вкладку Microsoft вверху.
Найти приложение InPrivate Desktop (Preview) и установить его.
Для первого запуска приложения необходимы привилегии администратора (чтобы установить некоторые дополнительные функции). Потребуется перезагрузка.
После перезагрузки можно запустить InPrivate Desktop и начать работу с ним.
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