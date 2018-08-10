Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более 2000 семей юга России

Более 2000 семей ЮФО и СКФО обезопасили свой дом, подключив услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома», сообщает пресс-служба компании.

Сервис позволяет удаленно контролировать происходящее в доме или во дворе, благодаря компактной HD-видеокамере.

Изображение с камеры доступно в реальном времени с компьютера, ноутбука или мобильного телефона. Достаточно установить приложение «Умный дом» или зайти на сайт.

Запись хранится в облаке «Ростелекома» в течение семи дней, и пользователь может вернуться к интересующему моменту, сохранить видео или создать ролики длиной до 30 минут.

Для передачи видеоданных используется защищенная сетевая инфраструктура компании.

Приложение позволяет настроить уведомления на смартфон о посторонних звуках, при начале движения в кадре, перекрытии обзора и отключении питания камеры.

Чтобы подключить услугу, достаточно зайти на сайт, выбрать камеру и условия оплаты. Курьер бесплатно привезет ее по указанному в заявке адресу в удобное для клиента время.

В настоящее время действует акция, по которой при покупке камеры до конца 2018 года абонент получает услугу «Видеонаблюдение» в подарок на 12 месяцев.