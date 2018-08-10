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Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более 2000 семей юга России
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Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более 2000 семей юга России 

АиФ Ростов 4 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Более 2000 семей ЮФО и СКФО обезопасили свой дом, подключив услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома», сообщает пресс-служба компании.
Сервис позволяет удаленно контролировать происходящее в доме или во дворе, благодаря компактной HD-видеокамере.
Изображение с камеры доступно в реальном времени с компьютера, ноутбука или мобильного телефона. Достаточно установить приложение «Умный дом» или зайти на сайт.
Запись хранится в облаке «Ростелекома» в течение семи дней, и пользователь может вернуться к интересующему моменту, сохранить видео или создать ролики длиной до 30 минут.
Для передачи видеоданных используется защищенная сетевая инфраструктура компании.
Приложение позволяет настроить уведомления на смартфон о посторонних звуках, при начале движения в кадре, перекрытии обзора и отключении питания камеры.
Чтобы подключить услугу, достаточно зайти на сайт, выбрать камеру и условия оплаты. Курьер бесплатно привезет ее по указанному в заявке адресу в удобное для клиента время.
В настоящее время действует акция, по которой при покупке камеры до конца 2018 года абонент получает услугу «Видеонаблюдение» в подарок на 12 месяцев.
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