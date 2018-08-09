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Google включила функцию автоактивации Wi-Fi в Android 9.0 Pie для всех
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Google включила функцию автоактивации Wi-Fi в Android 9.0 Pie для всех 

Android Insider 9 часов назад
Фото: Android Insider
Функция автоматической активации Wi-Fi-модуля в Android 9.0 Pie будет по умолчанию встроена во все совместимые устройства без исключения. Это следует из содержания программного кода обновленной операционной системы от Google, который изучили разработчики команды XDA.
В отличие от iOS, где Wi-Fi активен всегда, если его не отключить в настройках, на Android Pie работа беспроводного протокола будет выстроена по иному принципу. По замыслу разработчиков Google, активация Wi-Fi произойдет только в случае, если устройство обнаружит уже знакомую сеть.
Отключить автовключение Wi-Fi на Android
Поскольку функция автоматической активации Wi-Fi может принести не только пользу, но и скомпрометировать пользователя, в настройках беспроводных соединений будет доступна возможность ее отключения. В этом случае для сопряжения с сетью понадобится активировать модуль вручную.
Впервые возможность автоматической активации Wi-Fi при обнаружении знакомой сети появилась еще в Android Oreo, где существовала в качестве факультативной функции. По неизвестной причине многие производители предпочли не адаптировать ее для своих устройств, очевидно, сочтя ее малополезной.
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