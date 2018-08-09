Пользователи новых MacBook Pro жалуются на треск в динамиках

Пользователи обновлённых MacBook Pro, представленных Apple почти месяц назад, начали жаловаться на новую проблему. При прослушивании музыки динамики ноутбука время от времени внезапно издают треск.

Треск довольно громки и отчётливый. Он появляется как у 13-дюймовых, так и 15-дюймовых ноутбуков. Проблема проявлялась как при прослушивании музыки из iTunes, так и в GarageBand, а также при проигрывании видео на YouTube. Некоторые пользователи слышали треск даже при запуске Windows через Boot Camp. Пока неясно, ограничена проблема какой-то определённой громкостью или частотой. Причина может крыться как в радиопомехах из-за недостатка экранирования, так и аудиодрайверах или чипе Apple T2.

Аналогичная проблема наблюдалась со встроенными динамиками MacBook Pro 2016 года, часто именно при запуске Windows через Boot Camp. Треск был настолько громким, что иногда выводил динамики из строя на аппаратном уровне. Тогда Apple признала проблему и выпустила обновённый аудиодрайвер для Boot Camp.