Опубликованы фотографии распаковки реального Google Pixel 3 XL

В комплект поставки Google Pixel 3 XL будут входить наушники, очень похожие на знаменитые Pixel Buds. Об этом свидетельствуют фотографии распаковки флагманского смартфона Google, опубликованные блогером Иваном Лучковым в своем Telegram-канале.

Внешне Pixel 3 XL выглядит точно так, каким его изображали на рендерах и шпионских снимках. Задник смартфона практически полностью копирует дизайн модели предыдущего поколения, а фронтальная часть выделяется разве что выемкой в верхней части.

Google Pixel 3 XL — характеристики

Согласно представленным спецификациям, смартфон работает на базе финальной сборки Android 9.0 Pie, а его аппаратную основу составляет восьмиядерный процессор Snapdragon 845, работающий вкупе с 4 ГБ оперативной памяти.

Разрешение дисплея Google Pixel 3 XL равно 1440 x 2960 точкам, что дает плотность пикселей на уровне 494. Технология производства дисплея при этом пока остается втайне. Впрочем, учитывая тонкие рамки по периметру экрана, есть вероятность, что производитель использовал именно OLED-матрицу.

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