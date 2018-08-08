Google выпустила еще одну новую ОС

Google порадовала пользователей не только рассмотренным ранее долгожданным дебютом Android Pie, но и еще одной новой версией своей операционной системы.

В минувший вторник компания Google анонсировала выпуск Chrome OS (версия 68.0.3440.87), доступной для большинства Chrome OS-устройств через канал Stable. Новая версия легкой операционной системы от компании Google включает в себя обновления безопасности, усовершенствования доступа и изменения Material Design. Помимо этого, исправлены «баги», внесен ряд «твиков» и дополнений. Более подробно очередная версия Chrome OS была рассмотрена в заметке Дарии Ломбарди (Daria Lombardi) на страницах ресурса androidheadlines.com. Обновление станет предоставляться для Chromebook и других поддерживаемых устройств постепенно, в течение ближайших нескольких дней.

Новое в Chrome OS 68.0.3440.87 от Google

Сейчас Chrome OS поддерживает числовые PIN-коды для входа, что позволяет пользователям не вводить полные пароли аккаунта Google для аутентификации. Обновление дает пользователям планшетов и устройств «два в одном» возможность включать и отключать ChromeVox с использованием боковых кнопок управления громкостью.

Функция Select-to-Speak прочитает вслух выделенный касанием пальца или стилуса текст. Другая интересная возможность Chrome OS 68 — Display Size. Речь идет о настройке, позволяющей пользователям определять размер экрана подключенного дисплея с применением специального слайдера. Пользователи смогут также кастомизировать операционную систему, настраивая размер определенных элементов пользовательского интерфейса. Google помнит об эстетической составляющей и удобстве использования, поэтому диалоговые окна и другие элементы интерфейса пользователя теперь соответствуют теме Material Design 2.0.

В числе других усовершенствований — возможность использования детского аккаунта для первого входа, новые ярлыки для простого включения и отключения «увеличительного стекла», поддержка изображений с высоким разрешением в приложении Camera, обновленный дизайн экрана многозадачности, усовершенствованная подвижность зума анимации.

Компания Google не сообщила полный список устройств, которыми будет получено рассматриваемое обновление.

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