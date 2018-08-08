Meizu обновит оболочку только в смартфонах 2017 модельного года и новее

Компания Meizu начала распространять бета-версию новой оболочки Flyme на базе операционной системы Android. Интересно, что апдейт Flyme 7.8.8.7 доступен только нескольким смартфонам.

Среди «счастливчиков» — модели Meizu 15, 15 Plus, M15, Pro 7, Pro 7 Plus, Pro 7 High Version, M6 Note и E3. К сожалению, остальные смартфоны по срокам остались без стандартной поддержки программного обеспечения, что разочаровало многих пользователей.

Обновление Flyme 7.8.8.7 оптимизирует отображение элементов при повороте заблокированного дисплея и исправляет несколько важных ошибок и недочётов, включая недоработки при работе в ночном режиме, с уведомлениями, Bluetooth-соединением и навигационными жестами в смартфоне Meizu E3, и некоторые другие.