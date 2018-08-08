Клиенты МТС смогут отправлять фото на печать прямо со смартфона

ПАО «МТС» запускает сервис прямой печати фотографий из облачного приложения. Клиенты смогут уже на следующий день получать готовые снимки, уточняется в сообщении телекоммуникационного оператора.

«Клиенты МТС теперь могут за пару секунд отправить на печать фотографии со своего смартфона. Достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки. Получить готовые фотографии можно будет на следующий день. Когда фотографии будут готовы, пользователь получит СМС», — рассказали в компании.

Печать фотографий, которые хранятся в облаке МТС, доступна в популярных форматах 10 x 15, 15 x 20, 20 x 30. Можно забрать готовые снимки в фотосалонах партнера — компании «Фотосфера», пунктах выдачи PickPoint или заказать их доставку курьером.

«Стоимость печати через приложение будет на 30% ниже, чем при походе в фотосалон, доставка в ряде случаев бесплатна», — уточняет руководитель по цифровым продуктам МТС Максим Марасанов

«Вторая память» — облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища составляет от 5 ГБ (доступны бесплатно любому клиенту МТС по тарифам с включенным пакетом Интернета) до 1 ТБ. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.

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