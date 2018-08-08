Евросоюз планирует переход к единому порту для зарядки смартфонов

ТАСС , 8 августа. Регулирующие органы ЕС планируют рассмотреть необходимость обязательного перехода к единому порту для зарядки мобильных устройств. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.

"В связи с неудовлетворительными результатами добровольного подхода [к переходу к единым зарядным устройствам] Еврокомиссия рассмотрит эффективность принятия иных мер", — приводит агентство слова представителя Евросоюза.

По данным агентства, Еврокомиссия уже на протяжении почти десяти лет настаивает на принятии данной меры. В ответ на давление властей в 2009 году 14 компаний, включая Apple , Samsung, Huawei и Nokia, подписали соглашение о добровольном введении единого зарядного устройства для новых моделей телефонов. Однако некоторые компании впоследствии вышли из договора, сказано в сообщении.

Переход к зарядным устройствам единого типа поможет в обеспечении удобства пользователей, а также необходим для сокращения электронных отходов. Отмечается, что пользователи IPhone и Android долгое время жалуются на использование разных зарядок для своих гаджетов.