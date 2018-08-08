Новый процессор Qualcomm сделает умные часы по-настоящему выносливыми

Компания Qualcomm разослала журналистам приглашение на пресс-мероприятие, которое состоится 10 сентября 2018 года в Сан-Франциско . В приглашении компания довольно прозрачно намекает на анонс следующего поколения платформы для смарт-часов.

В приглашении нарисованы часы и размещён слоган «Время пришло» (It's Time). Отметим, что смарт-часы с операционной системой Google Wear OS (бывшей Android Wear) производятся на базе аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 2100 уже не один год.

Ранее в этом году Google и Qualcomm подтвердили разработку нового чипсета для носимых устройств, который обеспечит большую гибкость и улучшенное время автономной работы. Платформа создана «с нуля» для носимых устройств нового поколения и имеет уменьшенные размеры. В сети уже появлялись слухи о грядущем выпуске смарт-часов Pixel Watch от Google на новом чипсете.