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«Первого в мире киборга» из могилы подняли на смех
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«Первого в мире киборга» из старинной могилы подняли на смех 

Lenta.ru 1 час назад
Пользователи сети превратили в мем фотографию скелета человека, который еще при жизни потерял руку и установил нож в качестве протеза. Оригинальный снимок был опубликован журналом Archaeology Magazine в Twitter.
Археологи заявили, что обладатель скелета жил в шестом веке, был воином и принадлежал древнегерманскому племени Лангобардов. Он похоронен в Северной Италии и носил оружие на месте предплечья.
Пользователи сети поразились древним технологиям в медицине. Они начали сравнивать погибшего воина с героями современных популярных фильмов и сериалов и нарекли его «первым в мире киборгом».
Некоторые пошутили насчет профессии человека с ножом вместо руки. «Воин? Может, он был лучшим мясником в городе», — написал один из комментаторов.
«Умелый воин, который мочился очень аккуратно», — поиронизировал еще один юзер.
Археологи обнаружили скелет с ножом вместо руки в начале апреля 2018 года, однако тогда новость не привлекла внимания широкой общественности. Ученые выяснили, что мужчина умер в возрасте 40-50 лет. До этого он потерял руку в результате тяжелой травмы.
Ранее пользователи сети посмеялись над нелепой смертью жителя древнего города Помпеи, раздавленного камнем во время извержения вулкана.
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