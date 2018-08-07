Ритейлер показал все новые iPhone 2018 года вживую на видео

В сети появилось видео, демонстрирующее смартфоны Apple 2018 года выпуска, пока не представленные производителем официально. Ролик опубликовал британский ритейлер мобильных аксессуаров MobileFun.

Конечно, в ролике показаны макеты, а не рабочие аппараты. Интересно, что по данным MobileFun, смартфоны новой линейки получат следующие названия: iPhone (2018), iPhone XS и iPhone XS Plus.