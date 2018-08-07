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В Индии могут заблокировать соцсети
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СМИ: в Индии изучат возможность блокировки соцсетей для борьбы с фейками 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии рассматривает возможность блокировки на территории страны ряда популярных мессенджеров и социальных сетей в целях борьбы с распространением фейковых новостей, пишет во вторник газета Economic Times.
По данным издания, 18 июля ведомство направило запросы в крупнейшие телекоммуникационные компании с просьбой изучить возможные варианты блокировки этих ресурсов.
"Просим вас изучить различные варианты того, как Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram и другие подобные им мобильные приложения могут быть заблокированы в интернете", — говорится в тексте запроса, с которым удалось ознакомиться газете.
Economic Times информирует, что власти Индии намерены в ближайшее время обсудить с представителями крупнейших социальных сетей способы противодействия фейковым новостям в тех случаях, "когда они могут угрожать общественному порядку и национальной безопасности". Это важно, в первую очередь, в свете предстоящих в 2019 году всеобщих выборов в Индии, отмечает издание.
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