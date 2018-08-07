В Индии могут заблокировать соцсети

СМИ: в Индии изучат возможность блокировки соцсетей для борьбы с фейками

Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии рассматривает возможность блокировки на территории страны ряда популярных мессенджеров и социальных сетей в целях борьбы с распространением фейковых новостей, пишет во вторник газета Economic Times.

По данным издания, 18 июля ведомство направило запросы в крупнейшие телекоммуникационные компании с просьбой изучить возможные варианты блокировки этих ресурсов.

"Просим вас изучить различные варианты того, как Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram и другие подобные им мобильные приложения могут быть заблокированы в интернете", — говорится в тексте запроса, с которым удалось ознакомиться газете.