Google удалила из Google Play 145 вредоносных приложений для Windows

Компания Google провела масштабную чистку в каталоге Google Play, удалив из него 145 вредоносных приложений, предназначенных для компьютеров под управлением Windows. Об этом сообщили эксперты в области информационной безопасности компании Palo Alto Networks, оповестившие Google об имеющейся опасности.

По словам экспертов Palo Alto Networks, почти все вредоносные приложения из списка удаленных были добавлены в Google Play в октябре-ноябре прошлого года. За это время их успели загрузить тысячи пользователей, некоторые из которых, не заметив подвоха, даже поставили им положительную оценку.

Как распознать вредоносное приложение

В том, что пользователи оставались в неведении, нет ничего странного. Поскольку вредоносы предназначались исключительно для ПК, они были абсолютно безопасности для устройств под управлением Android. Кроме того, чтобы зловред попал на компьютер, пользователю предстояло подключить смартфон по кабелю и согласиться на запуск вредоносного компонента.

Попадая на компьютер, вредоносное приложение активировало функциональность кейлоггера и собирало данные обо всех нажатия пользователя на клавиатуру. Таким образом зловредам удавалось накапливать логины и пароли жертв от различных сервисов, в том числе банковских аккаунтов, а также номера и защитные коды кредитных и дебетовых карт.

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