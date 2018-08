Google представила Android 9.0 Pie

Компания Google представила девятую версию своей мобильной операционной системы (ОС) Android. Это случилось на две недели раньше официально запланированного релиза, который был назначен на 20 августа.

Новая версия ОС получила название Pie, то есть «пирог». Система получила переработанный интерфейс, новую механику управления, расширенные настройки и улучшенный центр уведомлений. 🎉 Introducing Android 9 Pie 🎉 Packed with smarts and tailored to you. Learn more: https://t.co/LGeZUrz2BV #Android9 pic.twitter.com/gwUEjqHH1l

— Android (@Android) August 6, 2018 По словам разработчиков, Android 9.0 Pie повысит производительность гаджета, а адаптивная батарея сможет отследить наиболее используемые приложения и определять приоритетность заряда для этих служб.

Кроме того, в новой ОС появилась функция Digital Wellbeing, которая будет контролировать, сколько времени в сутки пользователь тратит на определенные приложения, и предложит сделать перерыв. #Android9 is built with artificial intelligence at its core, enabling new features like Adaptive Battery and Adaptive Brightness. Rolling out now on Pixel. pic.twitter.com/sWRTlHNm6E

— Android (@Android) August 7, 2018 Также разработчики поработали над безопасностью системы. Так, приложения теперь не смогут получать доступ к микрофону, камере и прочим службам в автономном режиме.

Первыми устройствами, которые получат обновление на Android 9.0 Pie станут Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL. Также в первую очередь попал смартфон Essential Phone, выпущенный создателем Android Энди Рубином. Остальные флагманские гаджеты должны получить обновление этой осенью.