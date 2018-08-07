Как активировать функцию Digital Wellbeing в Android 9.0 Pie

Несмотря на то что релиз Android 9.0 Pie является уже состоявшимся фактом, не все нововведения обновленной ОС будут доступны пользователям сразу после загрузки апдейта. Как оказалось, функция Digital Wellbeing, по-прежнему находящаяся в статусе бета-версии, требует отдельной установки. Как именно это сделать — в материале AndroidInsider.ru.

На данном этапе доступ к функции Digital Wellbeing смогут получить только владельцы смартфонов линейки Pixel. Чтобы оценить встроенный в Android P трекер активности, необходимо проделать ряд несложных действий.

Digital Wellbeing — главная функция Android p — Для начала установите Android P на свой смартфон Google Pixel. Обновление должно стать доступным для загрузки по воздуху в ближайшие часы.

— После установки обновления посетите страницу регистрации Google , перейдя по этой ссылке, и заполните предложенную форму.

— После прохождения регистрации вам на почту поступит письмо от Google со ссылкой на загрузку приложения Digital Wellbeing, которое необходимо установить на свое устройство.

Приложение Digital Wellbeing

Как ни странно, но одна из основных функций Android P на данном этапе распространяется в виде самостоятельного приложения. Вероятно, таким образом Google проще выпускать обновления для Digital Wellbeing, реагируя на отзывы пользователей об ошибках.

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