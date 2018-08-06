Google выпустила Android 9 Pie для смартфонов Pixel

Google выпустила Android 9 Pie для смартфонов PixelСегодня Google наконец-то выпустила первую релизную версию долгожданной операционки Android 9 Pie. Акцент в системе был сделан на возможностях искусственного интеллекта и жестовом управлении.

Разработчики постарались сделать систему максимально адаптированной под пользователя и дружелюбной с точки зрения управления.

Среди ключевых нововведений Android 9 Pie можно отметить:

— Функцию Adaptive Battery. Система автоматически анализирует интенсивность использования аккумулятора и перераспределяет приоритеты между многочисленными процессами.

— Функцию App Actions. Предугадывание дальнейших действий пользователя с конкретным приложением.

— Функцию Adaptive Brightness. Корректирует яркость экрана в зависимости от запущенного приложения.

— Анализатор активности. Контролирует и собирает статистику о времени использования тех или иных приложений.

Android P уже доступна для смартфонов Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Желающим опробовать Android Pie по программе бета-тестирования придется дождаться осени. Доступность на устройствах Google пообещала объявить отдельно.