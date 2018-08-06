Закрыть Android — далеко не самая плохая идея

Недавно Расселл Холли написал на страницах Android Central заметку, которая сильно привлекает внимание. Он рассказал о своей истории отношений с Google и операционной системой Android, высказал несколько предположений и резюмировал все тем, что Android может стать закрытой операционной системой, и это будет хорошо. А может быть действительно будет?

В первые годы своего существования мобильная операционная система Android с открытым исходным кодом позиционировалась как нечто для тех, кто не хочет просто телефон или iPhone. Android был создан для продвинутых пользователей, чтобы дать им безграничные возможности. Безграничные возможности обеспечивались открытостью исходного кода операционной системы.

Спустя время Google увидела проблемы с безопасностью популярной мобильной ОС и начала постепенно делать операционную систему все более закрытой. Многие опции были перенесены в сервисы Google Play и в итоге, Android уже не такая открытая ОС, как была раньше. Но разве кто-то пострадал от этого? Большинство людей любят Android за приложения и их взаимодействие друг с другом, а также за возможность использовать сервисы от Google. Для всего этого не требуется никакая открытость.

Проблема в том, что сама Google страдает от открытости своей операционной системы. К примеру, не было бы никаких штрафов от Европейской комиссии , если бы Google продавала лицензии на использование Android. Разработчики Fortnite не имели бы возможности выпускать свою игру в обход Google Play. Да, компания Google сильно привязала производителей устройств к своим сервисам Google Play, но как мы видим, многие находят выход из этого плена.

А что будет, если закрыть Android и превратить его в подобие iOS? Производителям смартфонов будет сложно отказаться от лицензирования самой популярной мобильной ОС. Да, не будет больше никаких кастомных прошивок, но так ли они нужны большинству? Операционная система станет более безопасной, а Google получит полный контроль над всем, что в ней происходит.

Предлагаем обсудить, что именно для обычных пользователей дает открытость операционной системы Android, и сможем ли мы обойтись без всего этого.