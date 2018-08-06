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Google случайно назвала дату анонса новых смартфонов Pixel
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Google случайно назвала дату анонса новых смартфонов Pixel 

Ferra.ru 16 часов назад
Фото: iPhones.ru
В сети появилась дата анонса следующего поколения смартфонов Pixel от Google. Компания опубликовала объявление на своём сайте Famebit, в котором, судя по всему случайно, упоминается презентация смартфона Pixel 3 на мероприятии 4 октября 2018 года.
Сервис FameBit призван помогать налаживать связи между рекламными агентствами и создателями контента, координировать рекламные материалы, и так далее.
Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.
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