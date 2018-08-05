Huawei хочет обойти Samsung в 2019 году. Как развернется гонка в тройке лидеров

Основная гонка на рынке смартфонов сегодня разворачивается между тремя компаниями: Samsung, Huawei и Apple . Именно в таком порядке они недавно расположились по объему мировых продаж. Компания Huawei забрала у Apple второе место. Сегодня она рассчитывает отобрать и место Samsung к концу 2019 года.

Согласно сообщению Bloomberg , глава пользовательского направления компании Huawei Ричард Йу заявил о намерении компании продать больше всех устройств к четвертому кварталу 2019 года. Сегодня это значит обойти по продажам компанию Samsung. Недавно Huawei уже удалось обойти Apple.

Huawei рассчитывает захватить 20 процентов рынка, и это очень смелые ожидания. Сегодня компания смогла забрать 15 процентов по данным Counterpoint Research. 20 процентов сейчас у компании Samsung и южнокорейский гигант долго к этому шел. Но все шансы у китайской компании есть. К тому же, в 2016 году Йу объявил о планах обойти Apple через два года, и это случилось.

Но не будем забывать, что Samsung и Apple свое дело тоже знают хорошо. Осенью эти две компании начнут продавать свои новые флагманские устройства. Если Apple не прогадает с новыми iPhone, существует большая вероятность того, что компания отбросит Huawei обратно на третью строчку. Посмотрим, что Huawei заготовила на 2019 год.