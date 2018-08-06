Эксперты рассказали о главных преимуществах iOS над Android

Споры о том, какая система лучше длятся многие годы. Но однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что оба представителя имеют как плюсы, так и минусы.

Эксперты назвали главные преимущества iOS над Android. По их мнению, это адаптивность, постоянные обновления с исправлениями багов.

Преимуществом iOS считается то, что приложения проходят верификацию, и с официального магазина нельзя загрузить приложение, которое нанесет устройству вред, например, загрузив нежелательные программы и «вирусы». Об этом сообщает сайт AONews.

На iOS много уникальных программ, которые на Android не перенесены. Именно это заставляет многих пользователей покупать новые версии гаджетов, не переходя на аналоги на Android.

Споры о том, какая система лучше длятся многие годы. Но однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что оба представителя имеют как плюсы, так и минусы. Например, в iOS закрыт исходный код и системные папки, а в Android — нет. Постоянные обновления от Apple могут нести в себе как положительные, так и отрицательные моменты: помимо исправления ошибок всегда появляются новые функции, к которым пользователи не сразу привыкают. С выходом новой модели смартфона, как правило, приходится покупать новое устройство, потому что программное обеспечение будет улучшаться, а гаджет работать хуже.

Для людей, привыкших пользоваться одним смартфоном 3-4 года такой расклад не подходит. Им лучше купить Android так, как систему можно вообще не обновлять и при желании устройство можно «перепрошить» на ту версию, которая нужна конкретному пользователю.