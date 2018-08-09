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В Telegram найдена уязвимость
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СМИ: Специалисты разработали программу для деанонимизации пользователей Telegram 

RT на русском 7 часов назад
Программисты Центра исследований легитимности и политического протеста разработали программу, которая позволяет установить номер телефона пользователя мессенджера Telegram по юзернейму.
Об этом сообщает газета «Известия».
«Мы проанализировали API (часть программного интерфейса приложения) и выяснили, что в мессенджере есть уязвимость, позволяющая раскрывать номера мобильных пользователей», — заявил руководитель центра Евгений Венедиктов.
По мнению специалистов, технологию можно применять в том числе и для поиска и идентификации преступников.
Как отметил Венедиктов, в настоящее время в центре уже начали искать пользователей мессенджера по запросу МВД и ФСБ России.
13 апреля 2018 года Таганский суд принял решение о блокировке Telegram в России.
Управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов в беседе с НСН оценил решение суда.
RT на русском: последние новости
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