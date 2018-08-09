Пользователи Telegram не смогут сохранить анонимность

СМИ: Специалисты разработали программу для деанонимизации пользователей Telegram

Программисты Центра исследований легитимности и политического протеста разработали программу, которая позволяет установить номер телефона пользователя мессенджера Telegram по юзернейму.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Мы проанализировали API (часть программного интерфейса приложения) и выяснили, что в мессенджере есть уязвимость, позволяющая раскрывать номера мобильных пользователей», — заявил руководитель центра Евгений Венедиктов.

По мнению специалистов, технологию можно применять в том числе и для поиска и идентификации преступников.

ФСБ России. Как отметил Венедиктов, в настоящее время в центре уже начали искать пользователей мессенджера по запросу МВД

13 апреля 2018 года Таганский суд принял решение о блокировке Telegram в России