Galaxy S8 сейчас получает важное обновление

Сообщается о начале предоставления компанией Samsung значимого программного обновления для флагмана Galaxy S8.

Сюрприз! Samsung в этом месяце сверхбыстро начала предоставление очередного патча безопасности для Galaxy S8. Что касается Galaxy S8+, то о нем не сообщалось, впрочем, можно предположить, что и он вскоре получит OTA-обновление, отмечает Ро (Ro) на страницах gsmarena.com.

Samsung Galaxy S8 уже получает обновление с патчем безопасности за август 2018 года

Сообщение о начале предоставления августовского патча безопасности Google поступило из Германии — билд G950FXXU3CRGH, которому требуется 418 мегабайт. Отмечается, что обновление включает в себя улучшения Game Launcher.

Пользователи, которые еще не получили уведомление об обновлении, могут проверить наличие обновлений вручную.

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