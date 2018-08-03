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Galaxy S8 сейчас получает важное обновление
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Galaxy S8 сейчас получает важное обновление 

Android Insider 3 августа 2018
Фото: Android Insider
Сообщается о начале предоставления компанией Samsung значимого программного обновления для флагмана Galaxy S8.
Сюрприз! Samsung в этом месяце сверхбыстро начала предоставление очередного патча безопасности для Galaxy S8. Что касается Galaxy S8+, то о нем не сообщалось, впрочем, можно предположить, что и он вскоре получит OTA-обновление, отмечает Ро (Ro) на страницах gsmarena.com.
Samsung Galaxy S8 уже получает обновление с патчем безопасности за август 2018 года
Сообщение о начале предоставления августовского патча безопасности Google поступило из Германии — билд G950FXXU3CRGH, которому требуется 418 мегабайт. Отмечается, что обновление включает в себя улучшения Game Launcher.
Пользователи, которые еще не получили уведомление об обновлении, могут проверить наличие обновлений вручную.
Обсудить программные обновления смартфонов Samsung и других Android-устройств читатели могут в Telegram-чате.
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