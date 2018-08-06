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iPhone с двумя SIM-картами окажется эксклюзивом для Китая
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iPhone с двумя SIM-картами окажется эксклюзивом для Китая 

Ferra.ru 14 часов назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания Apple может выпустить iPhone с поддержкой двух SIM-карт только в Китае. Об этом сообщило тайваньское издание Economic Daily News со ссылкой на источник в компании-производителе Foxconn.
Речь идёт о специальной китайской вариации самого доступного iPhone 2018 года — 6,1-дюймовом iPhone с LCD-экраном.
Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.
В июле китайские источники заявили, что в «двухсимочном» iPhone одна из SIM-карт будет использовать стандартный слот, а в качестве второй будет выступать встроенная Apple SIM, позволяющая свободно переключаться между операторами. В Китае Apple SIM недоступны и для этого региона Apple предложит iPhone с двумя аппаратными слотами под SIM-ки. Отметим, что Apple SIM были представлены ещё 2014 году и в России пока недоступны, как и в Китае.
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