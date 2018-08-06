iPhone с двумя SIM-картами окажется эксклюзивом для Китая

Компания Apple может выпустить iPhone с поддержкой двух SIM-карт только в Китае . Об этом сообщило тайваньское издание Economic Daily News со ссылкой на источник в компании-производителе Foxconn.

Речь идёт о специальной китайской вариации самого доступного iPhone 2018 года — 6,1-дюймовом iPhone с LCD-экраном.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.