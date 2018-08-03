Одна из главных игр современности выйдет на Android в обход Google Play

Студия Epic Games отказалась от идеи распространять Android-версию симулятора выживания Fortnite через магазин Google Play. Вместо этого, заявил глава компании Тим Суини, пользователей будут направлять на официальный сайт Fortnite, откуда они смогут загрузить установщик и скачать игру на любое совместимое Android-устройство.

По словам Суини, решение идти в обход Google Play продиктовано двумя факторами. Во-первых, разработчики хотят держать прямую связь с игроками Fortnite, которая не может быть обеспечена сторонней платформой. На ПК, например, компания также распространяет экшн посредством собственного установщика Epic Games Launcher, а не прибегает к услугами популярного сервиса Valve Steam.

Вторая причина — финансовая. В Epic не хотят делиться с Google 30% от своего заработка, особенно учитывая, что вся игра строится на покупках внутри приложения. «30-процентный налог магазина — это высокая цена в мире, в котором разработчикам дают 70% на покрытие всех расходов, связанных с созданием, работой и поддержкой их игр», — сказал Суини.

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Дата релиза Fortnite для Android пока неизвестна. Предположительно, выпуск новинки приурочат к анонсу флагманского планшетофона Samsung Galaxy Note 9. Его могут показать в следующий четверг, 9 августа.