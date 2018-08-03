Засветились изображения Google Pixel 3 XL

Недавно в сети появлялись изображения смартфона Google Pixel 3, а теперь у нас есть довольно качественные фото Google Pixel 3 XL.

Похоже, что на фото — прототип белой версии будущего смартфона. Сверху мы видим «монобровь», снизу — рамку со вторым динамиком. Сзади — не двойная камера, а одиночная.

Известно, что Pixel 3 и Pixel 3 XL будут работать на чипе Qualcomm Snapdragon 845. Объемы памяти будут разными: 4 или 6 гигабайт оперативной памяти и 128 или 256 гигабайт встроенной. Также сообщалось, что аппараты будут идти с системой Android P OS, функцией распознавания лица и другими фишками искусственного интеллекта.