Ещё
Засветились изображения Google Pixel 3 XL
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Засветились изображения Google Pixel 3 XL 

Карельские вести 3 августа 2018
Фото: Карельские вести
Недавно в сети появлялись изображения смартфона Google Pixel 3, а теперь у нас есть довольно качественные фото Google Pixel 3 XL.
Похоже, что на фото — прототип белой версии будущего смартфона. Сверху мы видим «монобровь», снизу — рамку со вторым динамиком. Сзади — не двойная камера, а одиночная.
Известно, что Pixel 3 и Pixel 3 XL будут работать на чипе Qualcomm Snapdragon 845. Объемы памяти будут разными: 4 или 6 гигабайт оперативной памяти и 128 или 256 гигабайт встроенной. Также сообщалось, что аппараты будут идти с системой Android P OS, функцией распознавания лица и другими фишками искусственного интеллекта.
Карельские вести: последние новости
Страшный вирус напугал пользователей популярного приложения В WhatsApp появится возможность отправлять платные сообщения Россиянам навяжут отечественный софт в смартфонах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1036
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»399
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах19
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение