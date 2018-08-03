Следующий Google Pixel разочарует объёмом памяти

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 3 XL, пока не представленного официально.

Согласно данным бенчмарка, Google Pixel 3 XL работает под управлением операционной системы Android 9 и оснащён всего 4 ГБ оперативной памяти. В принципе, это неплохо, но большинство флагманов 2018 года оснащаются как минимум 6 ГБ оперативной памяти. 6 ГБ могут похвастаться даже несколько смартфонов среднего уровня, включая ASUS ZenFone Max Pro M1 и Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Впрочем, нельзя исключать вариант, что предусмотрена и более продвинутая модель Google Pixel 3 XL с 6 ГБ RAM.

Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.