Ещё
Следующий Google Pixel разочарует объёмом памяти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следующий Google Pixel разочарует объёмом памяти 

Ferra.ru 3 августа 2018
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 3 XL, пока не представленного официально.
Согласно данным бенчмарка, Google Pixel 3 XL работает под управлением операционной системы Android 9 и оснащён всего 4 ГБ оперативной памяти. В принципе, это неплохо, но большинство флагманов 2018 года оснащаются как минимум 6 ГБ оперативной памяти. 6 ГБ могут похвастаться даже несколько смартфонов среднего уровня, включая ASUS ZenFone Max Pro M1 и Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Впрочем, нельзя исключать вариант, что предусмотрена и более продвинутая модель Google Pixel 3 XL с 6 ГБ RAM.
Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.
Ferra.ru: последние новости
Apple намекнула на iPhone с двумя SIM-картами В WhatsApp появились групповые видеозвонки Названа дата релиза следующей версии Android
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1036
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»399
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах19
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение