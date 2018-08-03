Google пообещала прирост автономности в Android P

Обновление до Android P положительно отразится на автономности совместимых устройств. Об этом журналистам Ars Technica рассказали разработчики компании Google . Прирост во времени работы станет возможным благодаря более эффективной системе управления процессорными ядрами, встроенной в обновленную ОС.

Поскольку современные смартфоны в большинстве своем работают на базе процессоров на архитектуре big.LITTLE, которая позволяет сочетать высокопроизводительные ядра с малопроизводительными, Android P сможет обеспечить им большую энергоэффективность за счет перераспределения энергии для обеспечения работы фоновых процессов.

Энергоэффективность Android P Раньше каждый производитель по-своему решал, как ему обеспечить максимальную производительность вкупе с достойным уровнем автономности фирменных устройств. К сожалению, констатируют разработчики Google, это получалось далеко не у всех. Как правило, это проявлялось при фоновой работе сразу нескольких задач, когда устройство не могло самостоятельно определить их приоритетность.

За перераспределение энергии в Android Pбудет отвечать «умный» диспетчер задач. Ему предстоит определять приоритетные процессы, направляя ресурсы на их выполнение и ограничивая их подачу на выполнение менее важных. Например, некоторые службы и сервисы не несут практической пользы, когда экран смартфона выключен, а значит, вполне могут работать в спящем режиме, экономя ресурс батареи.

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