Google добавила новые элементы интерфейса в Google Play. Платить будет приятнее

Месяц назад Google изменила внешний вид магазина приложений. Google Play получил скриншоты вместо обложек, большую продолжительность посещений и эффективное использование площади дисплея. Теперь дело дошло и до меню оплаты встроенных покупок.

Апдейт затронул исключительно меню работы со встроенными покупками в приложениях, сообщает 9to5google. До этого тратить деньги внутри игр и программ помогало окно в самом центре дисплея. Теперь оно будет находиться внизу.

Обновление Google Play

Интерфейс будет выдвигаться из нижней грани экрана смартфона с приятной анимацией. Новая карточка содержит сумму покупки, баланс аккаунта Google Play и предложение провести операцию в одно касание. Вслед за этим смартфон попросит подтвердить личность отпечатком пальца.

Обновление упростит работу пользователей с большими дисплеями. Как утверждают журналисты, апдейт уже добрался до многих представителей линейки Pixel и других Android-устройств.

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