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Через Google Карты теперь можно предупредить о разряженном смартфоне
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Через Google Карты теперь можно предупредить о разряженном смартфоне 

Ferra.ru 3 августа 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Разработчики сервиса Google Карты (Google Maps) без особой шумихи запустили новую возможность. Теперь при отправке местоположения пользователя Google Карты также указывают уровень заряда аккумулятора мобильного устройства, с которого отправлено сообщение.
Изначально функция была замечена профильным ресурсом Android Police а одной из бета-версий приложения. Теперь она стала доступна в стабильном релизе Карт для iOS и Android.
Подобная функция может выручить, если координаты оправляются друзьям или родственникам «на последнем издыхании» аккумулятора. С другой стороны, для тех пользователей, кто привык прикрываться севшей батареей, оправдываясь за неотвеченные звонки, эта функция карт может оказаться неудобной.
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