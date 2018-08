Comedy Central запускает VOD-приложение в Великобритании

Абоненты Virgin Media будут одними из первых, кто сможет получить доступ к новому мобильному стриминговому приложению, запущенному Comedy Central.

Comedy Central Play будет содержать каталог короткометражного контента каналов Viacom International Media Network. Кроме того, в нем будет подборка полнометражных эпизодов, доступных по запросу. Популярные тайтлы, доступные в приложении, включают в себя The Daily Show, Inside Amy Schumer, Corporate, Takeshi’s Castle, Most Ridiculous и The Roast of Donald Trump.

В мае, Virgin TV начал предлагать приложение Nick Play.

«Запуск приложения Comedy Central Play в Великобритании волнующий шаг для нас, поскольку он отражает нашу неизменную приверженность расширению присутствия наших фирменных приложений на рынке», — заявил Эрран Тинделл, старший вице-президент по рекламе и дистрибуции контента Viacom International Media Network, — «Мы рады вновь объединить усилия с Virgin TV и предоставить их клиентам доступ к полнометражному контенту в приложении Comedy Central Play, дав им желаемые выбор и контроль при просмотре любимых шоу Comedy».

В 2017 Comedy Central достиг максимальной доли аудитории за всю историю. Недавними хитами стали Your Face or Mine и Roast Battle UK, последняя программа имела наивысший рейтинг в Великобритании за всю историю канала.

ИСТОЧНИК: Broadband TV News