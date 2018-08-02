В Петрозаводске мужчину судят за картинки в Интернете

Подозреваемый признал свою вину, и теперь ему грозит лишь штраф.

По версии следствия, подозреваемый разместил изображения с текстами экстремистского характера на одном из сайтов в сети Интернет. Изображения содержали информацию, возбуждающую ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет.

Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину, впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

— сообщили в СК.