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В Петрозаводске мужчину судят за картинки в Интернете
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В Петрозаводске мужчину судят за картинки в Интернете 

Карельские вести 2 часа назад
Подозреваемый признал свою вину, и теперь ему грозит лишь штраф.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела против 27-летнего жителя Петрозаводска, который обвиняется в экстремизме.
По версии следствия, подозреваемый разместил изображения с текстами экстремистского характера на одном из сайтов в сети Интернет. Изображения содержали информацию, возбуждающую ненависть и вражду к группе лиц по национальному признаку. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет.
Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину, впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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