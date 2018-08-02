Facebook запретил автоматический импорт твитов

Компания Facebook в одностороннем порядке выключила возможность кросспостинга твитов. Как сообщили в службе поддержки Twitter, функция автоматических перепостов была закрыта «по причине недавнего обновления Facebook», поэтому с сегодняшнего дня пользователям придется копировать и вставлять ссылки на публикации вручную.

Facebook ужесточает правила обращения к своему API после утечки персональных данных 87 миллионов пользователей через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.

We’ve learned that Tweets and Retweets will no longer automatically post to connected Facebook accounts due to a recent Facebook update. Don’t worry, you have other ways to share a Tweet ∎∎∎∎https://t.co/fiwInkuyz7

— Twitter Support (@TwitterSupport) 1 августа 2018 г.

Чтобы ситуация не повторилась, Facebook начала последовательно закрывать «дыры» в своей платформе. Весной компания ввела новую настройку, позволяющую разом перекрыть всем сторонним сервисам доступ к аккаунту, и разрешила просматривать, какая информация о пользователе была собрана.

Изменения коснулись и сервиса Facebook Login: в апреле было объявлено, что приложения, которым ранее пользователь разрешил постить от своего лица, с 1 августа более не смогут этого делать.

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Способа обойти ограничения API Facebook пока не найдено. Как отмечает TechCrunch, другие приложения, включая сервис автоматизации действий IFTTT, также выдают ошибку.