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Facebook запретил автоматический импорт твитов
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Facebook запретил автоматический импорт твитов 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Компания Facebook в одностороннем порядке выключила возможность кросспостинга твитов. Как сообщили в службе поддержки Twitter, функция автоматических перепостов была закрыта «по причине недавнего обновления Facebook», поэтому с сегодняшнего дня пользователям придется копировать и вставлять ссылки на публикации вручную.
Facebook ужесточает правила обращения к своему API после утечки персональных данных 87 миллионов пользователей через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.
We’ve learned that Tweets and Retweets will no longer automatically post to connected Facebook accounts due to a recent Facebook update. Don’t worry, you have other ways to share a Tweet ∎∎∎∎https://t.co/fiwInkuyz7
— Twitter Support (@TwitterSupport) 1 августа 2018 г.
Чтобы ситуация не повторилась, Facebook начала последовательно закрывать «дыры» в своей платформе. Весной компания ввела новую настройку, позволяющую разом перекрыть всем сторонним сервисам доступ к аккаунту, и разрешила просматривать, какая информация о пользователе была собрана.
Изменения коснулись и сервиса Facebook Login: в апреле было объявлено, что приложения, которым ранее пользователь разрешил постить от своего лица, с 1 августа более не смогут этого делать.
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Способа обойти ограничения API Facebook пока не найдено. Как отмечает TechCrunch, другие приложения, включая сервис автоматизации действий IFTTT, также выдают ошибку.
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