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«Яндекс» открыл всем пользователям доступ к чатам в поисковике и в «Алисе»
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«Яндекс» открыл всем пользователям доступ к чатам в поисковике и в «Алисе» 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
«Яндекс» открыл доступ к чатам в поисковике и в «Алисе» для всех компаний. Теперь клиенты платформ Jivosite, Talk-Me, Verbox и Bitrix могут добавит кнопку «чаты с компанией», сообщается в блоге интернет-компании.
Кнопка «Начать чат» позволит связаться с поддержкой или консультантом прямо из поисковой выдачи. Новая функция позволит пользователям проще обращаться к бизнесу с интересующими их вопросами, а компании смогут отвечать на запросы пользователей уже на стадии поиска информации в интернете или во время общения с «Алисой».
Компания может самостоятельно подключиться через платформу «Яндекс. Диалоги», если на ее сайте уже есть чат от интегрированных чат-платформ. Для этого необходимо ввести идентификатор чата сайта в настройках платформы. «Яндекс» также открыл API, через который другие чат-платформы смогут подключать своих клиентов к поиску «Яндекса».
Кроме того, через «Яндекс. Диалоги» также можно создать собственного чат-бота для «Алисы», частично или полностью автоматизировав процесс поддержки.
Тестирование чатов началось ещё в январе этого года. Тогда кнопку онлайн-чата на странице поиска могли добавлять только некоторые сайты-клиенты JivoSite, отобранные вручную руководством компании.
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