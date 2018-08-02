Хакеры могут похищать локальные файлы через уязвимость в Edge

Microsoft исправила уязвимость в браузере Edge, позволяющую похищать хранящиеся на компьютере локальные файлы. Для эксплуатации уязвимости необходимо использовать социальную инженерию, что существенно снижает ее опасность.

Проблему обнаружил исследователь из Netsparker Зияхан Албениз (Ziyahan Albeniz). Уязвимость связана с поддерживаемым всеми браузерами правилом ограничения домена (Same-Origin Policy, SOP). Как и в других браузерах, в Edge правило ограничения домена препятствует загрузке злоумышленниками вредоносного кода через ссылку, не соответствующую домену (поддомену), порту и протоколу.

По словам исследователя, SOP в Edge работает как положено, за исключением одного случая — если злоумышленник обманом заставит пользователя загрузить на свой компьютер и запустить вредоносный HTML-файл. После запуска файла вредоносный код загрузится через протокол file://, а поскольку файл является локальным, в нем не будет указан ни домен, ни порт. То есть, вредоносный HTML-файл может содержать код для похищения данных из любых локальных файлов, доступных через file://. Поскольку любой файл ОС доступен через браузер по адресу file://, злоумышленник может без труда похитить его.

В ходе исследования Албенизу удалось похитить данные из локальных компьютеров и отправить их на удаленный сервер путем эксплуатации этого файла в браузере и приложениях «Почта» и «Календарь». Ниже представлено видео, демонстрирующее атаку в действии.

Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2018-0871, была исправлена с выходом плановых июньских обновлений безопасности для продуктов Microsoft.