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Минпросвещения обзавелось официальным сайтом
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Минпросвещения обзавелось официальным сайтом 

News.ru 1 час назад
Министерство просвещения РФ запустило официальный сайт, который соответствует международным стандартам информационной открытости, а также требованиям ООН. Ресурс доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая текстовое сопровождение материалов всех форматов для слабовидящих.
В пресс-службе ведомства также сообщили, что сайт можно открыть на всех видах мобильных устройств и платформ. Отмечается, что отдельные разделы посвящены данным о подведомственных министерству организациях, а также помогут в навигации по сопутствующим электронным ресурсам.
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