Минпросвещения обзавелось официальным сайтом

Министерство просвещения РФ запустило официальный сайт, который соответствует международным стандартам информационной открытости, а также требованиям ООН . Ресурс доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая текстовое сопровождение материалов всех форматов для слабовидящих.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что сайт можно открыть на всех видах мобильных устройств и платформ. Отмечается, что отдельные разделы посвящены данным о подведомственных министерству организациях, а также помогут в навигации по сопутствующим электронным ресурсам.