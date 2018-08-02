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Стало известно, когда Google выпустит Android P
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Стало известно, когда Google выпустит Android P 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Релиз финальной сборки Android P состоится 20 августа. Об этом сообщил именитый инсайдер Эван Бласс, также известный как EvLeaks. Без лишних слов Бласс опубликовал на своей странице в Twitter календарь с датой, отмеченной стилизованной под обозначение Android P латинской буквой P.
По традиции Бласс не стал раскрывать своих источников, оповестивших его о дате релиза Android P. Впрочем, как правило, собеседники Бласса из отрасли, чаще всего оказываются правы, снабжая его самой актуальной и точной информацией.
Когда выйдет Android P  На точность представленной Блассом информации также указывает сложившаяся практика. Например, релиз Android O в прошлом году состоялся 21 августа. Тогда Google тоже выпустила обновленную ОС в одиночестве, представив для нее аппаратную оболочку только осенью.
Android P — новые функции
Android P, вероятно, станет одним из самых знаковых обновлений мобильной ОС от Google. Помимо улучшений производительности и оптимизации, Android P предложит пользователям усовершенствованный интерфейс, возможность ручной активации темной темы и встроенный контроллер активности.
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