Стало известно, когда Google выпустит Android P

Релиз финальной сборки Android P состоится 20 августа. Об этом сообщил именитый инсайдер Эван Бласс , также известный как EvLeaks. Без лишних слов Бласс опубликовал на своей странице в Twitter календарь с датой, отмеченной стилизованной под обозначение Android P латинской буквой P.

По традиции Бласс не стал раскрывать своих источников, оповестивших его о дате релиза Android P. Впрочем, как правило, собеседники Бласса из отрасли, чаще всего оказываются правы, снабжая его самой актуальной и точной информацией.

Когда выйдет Android P На точность представленной Блассом информации также указывает сложившаяся практика. Например, релиз Android O в прошлом году состоялся 21 августа. Тогда Google тоже выпустила обновленную ОС в одиночестве, представив для нее аппаратную оболочку только осенью.

Android P — новые функции

Android P, вероятно, станет одним из самых знаковых обновлений мобильной ОС от Google. Помимо улучшений производительности и оптимизации, Android P предложит пользователям усовершенствованный интерфейс, возможность ручной активации темной темы и встроенный контроллер активности.

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