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Названа дата релиза следующей версии Android
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Названа дата релиза следующей версии Android 

Ferra.ru 3 августа 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о грядущем релизе следующей версии операционной системы Android.
По данным источника, финальная версия Android 9.0 P станет доступна пользователям 20 августа 2018 года. Пока сама Google не обнародовала точную дату релиза. Тем не менее, прошлые релизы вполне подтверждают предположение — Android Nougat вышла 22 августа, а Oreo — 21 августа.
Кстати, пока неясно, в честь какой сладости будет названа Android 9.0 P. В качестве возможных кандидатов рассматриваются Android Pistachio (фисташки), Android Pumpkin Pie (тыквенный пирог) или просто Android Pie (пирог).
Первое превью Android P для разработчиков Google выпустила в марте, второе превью стало доступно в мае вместе с публичной бета-версией. Стабильный релиз ожидается в третьем квартале 2018 года.
Android P приносит функции энергосбережения на базе искусственного интеллекта по управлению питанием и яркостью, а также закрытия редко используемых приложений.
Обновление приносит поддержку вырезов дисплея в стиле iPhone X и жесты управления, сходные с iPhone X, сократив количество кнопок на главном экране до одной от прежних трёх, также выводя кнопку «назад» по необходимости.
Панель информации Dashboard позволит отслеживать статистику использования устройства. Система позволит устанавливать ограничения на использование приложений и время сна. По истечению лимита приложение перестанет запускаться с выводом соответствующего оповещения, а пиктограммка станет чёрно-белой. На время сна весь интерфейс станет чёрно-белым и включится режим «не беспокоить».
Функция Slices интегрирует возможности из приложений в ОС и поиск Google. Например, можно будет вызвать такси прямо из поиска, не открывая соответствующее приложение вручную. Функция Actions добавляет предложения прогнозируемых «Действий» в различных местах ОС для быстрого выполнения разных задач, основываясь на привычках пользователя. Например, запустить любимый плей-лист после подключения наушников к устройству.
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