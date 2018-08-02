Сотрудники ПДН напомнили юным жителям Тынды Амурской области, как обезопасить себя в сети Интернет

В рамках всероссийской акции «Безопасный Интернет — детям» инспекторы ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Тындинский» посетили воспитанников летнего детского оздоровительного лагеря «Экспресс чудес». Полицейские провели для детей видеоурок «Правила безопасного Интернета». Основной задачей стражей правопорядка стало информирование несовершеннолетних о правилах безопасности при пользовании различными онлайн-сервисами.

Инспекторы ПДН рассказали ребятам, что Интернет — это уникальная реальность нашего времени, безграничный мир информации. Нередко подростки находят там друзей, обащаются с ними с помощью сети, вступают в сообщества по интересам. Однако нужно помнить, что виртуальный мир может быть не только полезен, но и опасен. Полицейские объяснили детям, что мошенники, наркодиллеры, иные злоумышленники по-своему могут использовать возможности Интернета. Поэтому каждому пользователю глобальной сети нужно быть осторожным. Инспекторы ПДН в очередной раз напомнили о способах защиты своих аккаунтов в социальных сетях и призвали не вступать в переписку с неизвестными пользователями. Также полицейские затронули и вопрос отвественности за совершение киберпреступлений.

Во время занятия ребята задавали много вопросов, а в завершение встечи поблагодарили стражей правопорядка, сказав, что сегодня они узнали много нового и будут теперь крайне острожны в сети.

Прощаясь с вопитанниками деского оздоровительного лагеря инспекторы ПДН пожелали им интересных и безопасных каникул.