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Сотрудники ПДН напомнили юным жителям Тынды Амурской области, как обезопасить себя в сети Интернет
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Сотрудники ПДН напомнили юным жителям Тынды Амурской области, как обезопасить себя в сети Интернет 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 минут назад
В рамках всероссийской акции «Безопасный Интернет — детям» инспекторы ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Тындинский» посетили воспитанников летнего детского оздоровительного лагеря «Экспресс чудес». Полицейские провели для детей видеоурок «Правила безопасного Интернета». Основной задачей стражей правопорядка стало информирование несовершеннолетних о правилах безопасности при пользовании различными онлайн-сервисами.
Инспекторы ПДН рассказали ребятам, что Интернет — это уникальная реальность нашего времени, безграничный мир информации. Нередко подростки находят там друзей, обащаются с ними с помощью сети, вступают в сообщества по интересам. Однако нужно помнить, что виртуальный мир может быть не только полезен, но и опасен. Полицейские объяснили детям, что мошенники, наркодиллеры, иные злоумышленники по-своему могут использовать возможности Интернета. Поэтому каждому пользователю глобальной сети нужно быть осторожным. Инспекторы ПДН в очередной раз напомнили о способах защиты своих аккаунтов в социальных сетях и призвали не вступать в переписку с неизвестными пользователями. Также полицейские затронули и вопрос отвественности за совершение киберпреступлений.
Во время занятия ребята задавали много вопросов, а в завершение встечи поблагодарили стражей правопорядка, сказав, что сегодня они узнали много нового и будут теперь крайне острожны в сети.
Прощаясь с вопитанниками деского оздоровительного лагеря инспекторы ПДН пожелали им интересных и безопасных каникул.
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