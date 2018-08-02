В WhatsApp обнаружили новую «смертельную» игру для детей

Мексиканские власти предупредили родителей об опасности новой опасной игры для подростков. Об этом сообщает The Mirror.

Интерактивная игра под названием Momo распространяется через WhatsApp. Сначала анонимный куратор присылает участнику жуткие фотографии с элементами насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. Если подросток отказывается, ему начинают приходить угрозы.

«Риск этой проблемы среди молодежи и несовершеннолетних состоит в том, что преступники могут использовать игру для кражи личной информации, подстрекательства к самоубийству или насилию, издевательства, вымогательства и возникновения физических и психологических расстройств, таких как беспокойство, депрессия и бессонница», — отметили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью мексиканского штата Табаско.

Журналисты сравнили Momo с игрой «Синий кит», которая получила распространение в России и мотивировала подростков совершать самоубийства. По данным российских следователей, участие в игре подтолкнуло к самоубийству как минимум 15 подростков.

Полицейские считают, что Momo стала причиной смерти 12-летней местной девочки, которая покончила с собой на заднем дворе своего дома 29 июня. Подросток записывала себя на видео за несколько минут до суицида, поэтому стражи правопорядка подозревают, что кто-то вынудил ее совершить суицид, сообщает The Buenos Aires Times.

Сотрудники полиции взломали телефон девочки, чтобы найти информацию о ее переписках в мессенджерах. Они уже ищут 18-летнего юношу, с которым самоубийца общалась в соцсетях незадолго до смерти.