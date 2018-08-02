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Появилось приложение с картой Петербурга в дополненной реальности
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Появилось приложение с картой Петербурга в дополненной реальности 

Собака.ru 47 минут назад
Фото: Собака.ru
Московская студия Urbica выпустила бесплтаное мобильное приложение AReal, в котором пользователи могут «бродить» по Петербургу в режиме дополненной реальности, сообщает Meduza. Приложение можно загрузить как в iPhone, так и в iPad.
Скачать в AppStore приложение можно по ссылке.
Для того, чтобы приложение заработало, пользователю необходимо найти хорошо освещенную горизонтальную плоскость (тротуар, стол, подоконник), навести на нее камеру и «установить» туда 3D достопримечательность.
3D памятники и здания можно крутить и рассматривать с любых сторон, а также менять их масштаб.
В июле в «Яндекс. Картах» появились панорамы рек и каналов Петербурга, которые ранее могли наблюдать только туристы на теплоходных экскурсиях.
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