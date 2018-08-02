Появилось приложение с картой Петербурга в дополненной реальности

Московская студия Urbica выпустила бесплтаное мобильное приложение AReal, в котором пользователи могут «бродить» по Петербургу в режиме дополненной реальности, сообщает Meduza. Приложение можно загрузить как в iPhone, так и в iPad.

Скачать в AppStore приложение можно по ссылке.

Для того, чтобы приложение заработало, пользователю необходимо найти хорошо освещенную горизонтальную плоскость (тротуар, стол, подоконник), навести на нее камеру и «установить» туда 3D достопримечательность.

3D памятники и здания можно крутить и рассматривать с любых сторон, а также менять их масштаб.

В июле в «Яндекс. Картах» появились панорамы рек и каналов Петербурга, которые ранее могли наблюдать только туристы на теплоходных экскурсиях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.