145 Android-приложений в Google Play заражены Windows-вредоносом

Исследователи из Palo Alto Networks сообщили об обнаружении в официальном магазине Google Play 145 приложений для Android, содержащих вредоносные исполняемые файлы Microsoft Windows. То есть Android-приложения заражены Windows-вредоносном.

Само собой, этот код не может навредить самой операционной системе Android, так как предназначен для запуска в ОС от Microsoft

Однако такая ситуация все равно вызывает беспокойство экспертов. Как они объясняют в своем блоге, разработчик, известный под псевдонимом «odieapps», создает приложения не в безопасной среде.

«Примечательно, что зараженные файлы APK не представляют угрозы для устройств Android, так как вредоносный код может работать только в Windows. Факт наличия такого кода в приложениях объясняется тем, что разработчики создают свои программы на зараженных системах Windows», — пишут исследователи.

«Это представляет угрозу для цепочки поставок приложений. Уже были случаи, когда скомпрометированные разработчики становились причиной киберэпидемий: KeRanger, XcodeGhost и NotPetya».

Специалисты обращают внимание, что некоторые из этих вредоносных приложений просуществовали в Google Play более полугода. Многие из них были загружены более тысячи раз и даже получили рейтинг в четыре звезды.

Среди зараженных приложений эксперты выделили:

Learn to Draw Clothing

Hair Paint Color

Men’s Design Ideas

Modification Trail

Gymnastics Training Tutorial

Исследователи объяснили, что произойдет, если содержащийся в этих приложениях код запустить на системах Windows. Вредоносная программа будет пытаться перехватывать нажатия клавиш, красть пароли, данные кредитных карт и любую другую конфиденциальную информацию.