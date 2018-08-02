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145 Android-приложений в Google Play заражены Windows-вредоносом
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145 Android-приложений в Google Play заражены Windows-вредоносом 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Фото: Anti-Malware.ru
Исследователи из Palo Alto Networks сообщили об обнаружении в официальном магазине Google Play 145 приложений для Android, содержащих вредоносные исполняемые файлы Microsoft Windows. То есть Android-приложения заражены Windows-вредоносном.
Само собой, этот код не может навредить самой операционной системе Android, так как предназначен для запуска в ОС от Microsoft.
Однако такая ситуация все равно вызывает беспокойство экспертов. Как они объясняют в своем блоге, разработчик, известный под псевдонимом «odieapps», создает приложения не в безопасной среде.
«Примечательно, что зараженные файлы APK не представляют угрозы для устройств Android, так как вредоносный код может работать только в Windows. Факт наличия такого кода в приложениях объясняется тем, что разработчики создают свои программы на зараженных системах Windows», — пишут исследователи.
«Это представляет угрозу для цепочки поставок приложений. Уже были случаи, когда скомпрометированные разработчики становились причиной киберэпидемий: KeRanger, XcodeGhost и NotPetya».
Специалисты обращают внимание, что некоторые из этих вредоносных приложений просуществовали в Google Play более полугода. Многие из них были загружены более тысячи раз и даже получили рейтинг в четыре звезды.
Среди зараженных приложений эксперты выделили:
Learn to Draw Clothing
Hair Paint Color
Men’s Design Ideas
Modification Trail
Gymnastics Training Tutorial
Исследователи объяснили, что произойдет, если содержащийся в этих приложениях код запустить на системах Windows. Вредоносная программа будет пытаться перехватывать нажатия клавиш, красть пароли, данные кредитных карт и любую другую конфиденциальную информацию.
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