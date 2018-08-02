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Чаты в поиске «Яндекса» и в «Алисе» стали доступны для всех компаний
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Чаты в поиске «Яндекса» и в «Алисе» стали доступны для всех компаний 

RB.ru 55 минут назад
Постепенно будут появляться и другие платформы: теперь они могут самостоятельно подключиться через открытое API в «Яндекс. Диалогах».
Пользователям будет проще обращаться к компаниям, которые в свою очередь смогут быстрее отвечать на вопросы пользователей уже на стадии поиска информации в интернете или во время общения с «Алисой», отметили в «Яндексе».
Компания может самостоятельно подключиться через платформу «Яндекс. Диалоги», если на ее сайте уже есть чат от интегрированных чат-платформ. Для этого необходимо ввести идентификатор чата сайта в настройках платформы.
Через «Яндекс. Диалоги» также можно создать собственного чат-бота для «Алисы», частично или полностью автоматизировав процесс поддержки.
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