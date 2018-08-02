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Роскомнадзор удалил из интернета 44 пиратских копии сериала «Новый человек»
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Роскомнадзор удалил из интернета 44 пиратских копии сериала «Новый человек» 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор уведомил 104 ресурса о необходимости удаления пиратской копии российского сериала «Новый человек», 44 нелегальных копии уже удалены из интернета, говорится в сообщении ведомства.
"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 104 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 44 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 60", — отметили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и/или смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о предварительных обеспечительных мерах, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.
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