Роскомнадзор удалил из интернета 44 пиратских копии сериала «Новый человек»

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Роскомнадзор уведомил 104 ресурса о необходимости удаления пиратской копии российского сериала «Новый человек», 44 нелегальных копии уже удалены из интернета, говорится в сообщении ведомства.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 104 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 44 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 60", — отметили в пресс-службе.