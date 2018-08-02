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Видео испугавшихся дождя кроликов умилило Сеть
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Видео испугавшихся дождя кроликов умилило Сеть 

360tv.ru 1 час назад
Кадры с кроликами, которые спрятались от дождя под грузовиком, растрогали курганцев. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU.
Ролик опубликовал пользователь YouTube Виталий Шиляев. Он запечатлел на трассе Курган — Лебяжье пару белых кроликов. По словам автора, животные испугались дождя, поэтому укрылись от него под грузовой машиной на стоянке.
Видео умилило пользователей соцсети «ВКонтакте». Однако большинство подметили ошибку оператора, ведь он назвал кроликов зайцами.
«Зайцы летом серые», «Зайцы никогда так близко человека не подпускают, это очень пугливые животные», «Зайцам этот дождь пофигу должен быть», — написали в комментариях.
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